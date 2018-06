Kerber vence fácil checa na estreia no Torneio de Dubai

A alemã Angelique Kerber precisou de menos de uma hora para avançar na sua partida de estreia no Torneio de Dubai. Nesta terça-feira, a número 9 do mundo venceu fácil a checa Barbora Strycova, a 25ª colocada no ranking da WTA, por 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos.

+ Líder, Federer começa a ampliar recorde do topo da ATP; Dimitrov assume 4º lugar

Kerber foi quebrada no game inicial por Strycova, mas não teve problemas no restante do duelo com a vice-campeã do evento em Dubai em 2016. Ela devolveu a quebra na sequência e obteve outra no quarto game para assumir de vez o controle da partida. A sua próxima adversária vai ser a italiana Sara Errani (143ª), que fez 6/4 e 6/3 na ucraniana Lesia Tsurenko (42ª).

Outra favorita a entrar em quadra nesta terça-feira em Dubai, a francesa Caroline Garcia, número 7 do mundo, também avançou ao bater a checa Lucie Safarova, 30ª colocada no ranking, por 6/3 e 7/5.

A norte-americana Catherine Bellis, de apenas 18 anos e número 41 do mundo, bateu a belga Elise Mertens (21ª) por duplo 6/3 e agora vai ser a rival de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza, a atual campeã de Wimbledon.

A espanhola Carla Suárez Navarro (27ª) passou pela russa Sofya Zhuk (139º) por duplo 6/2 e terá pela frente a checa Karolina Pliskova na próxima fase em Dubai. Além disso, a australiana Samantha Stosur (48ª) perdeu de virada para a estoniana Anett Kontaveit (28ª) por 1/6, 6/2 e 6/4, enquanto a chinesa Qiang Wang (46ª) aplicou 6/3 e 6/0 na holandesa Kiki Bertens (29ª) e vai encarar a ucraniana Elina Svitolina na segunda rodada do evento.