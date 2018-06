Kerber vence fácil Cibulkova e se garante nas semifinais em Sydney

Ex-número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber ampliou o seu bom início de temporada nesta quinta-feira ao avançar para as semifinais do Torneio de Sydney ao derrotar com facilidade a eslovaca Dominika Cibulkova, a 26ª colocada no ranking da WTA, por 6/3 e 6/1. Com o resultado, ficou em vantagem de 6 a 5 no confronto direto com a rival.

Kerber, que começou a última temporada na liderança da lista e agora é a número 22 do mundo, conquistou a sua sétima vitória consecutiva na temporada, incluindo quatro em jogos de simples na Copa Hopman. Nas semifinais, a alemã vai encarar a italiana Camila Giorgi (100ª), que passou pela polonesa Agnieszka Radwanska (28ª), campeã em Sydney no ano passado, por 6/1 e 6/2 e que antes havia eliminado a norte-americana Sloane Stephens e a checa Petra Kvitova.

A australiana Ashleigh Barty (19ª) também avançou às semifinais nesta quinta-feira ao fazer 6/3 e 6/2 na checa Barbora Strycova (21ª). Ela vai buscar uma vaga na decisão em duelo com a compatriota Daria Gavrilova (25ª), que nem precisou jogar, pois a espanhola Garbiñe Muguruza (3ª) desistiu da competição por causa de uma lesão.

HOBART

Outro evento preparatório para o Aberto da Austrália que está sendo disputado nesta semana no circuito da WTA, o Torneio de Hobart também está com as suas semifinais definidas. A ucraniana Lesia Tsurenko vai encarar a romena Mihaela Buzarnescu e a belga Elise Mertens medirá forças com a britânica Heather Watson.