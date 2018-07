Kerber vence fácil e Sharapova ganha de virada na estreia em Madri

O longo dia de disputas da chave feminina de simples do Torneio de Madri contou com uma série de partidas já encerradas neste domingo. E em uma delas a alemã Angelique Kerber confirmou a condição de principal cabeça de chave da importante competição de nível Premier realizada em quadras de saibro ao vencer a húngara Timea Babos por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em sua estreia. Na outra, Maria Sharapova estreou e também venceu seu confronto.

De volta às quadras após 15 meses de afastamento motivado por uma suspensão por doping, a ex-número 1 do mundo derrotou a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/0, para também ir à segunda rodada do torneio espanhol.

Após chegar às semifinais em Stuttgart em sua primeira competição no seu retorno ao esporte, na semana passada, Sharapova assim também avançou para encarar na próxima fase em Madri a canadense Eugenie Bouchard, que na estreia superou a francesa Alize Cornet, também por 2 sets a 1, no último sábado.

Embora tenha aplicado um "pneu" (6/0) sobre Lucic-Baroni, atual 20ª colocada da WTA, no terceiro set do confronto deste domingo, Sharapova sofreu muito para confirmar o seu favoritismo. A russa, além de perder a primeira parcial, teve o saque quebrado por quatro vezes no duelo, mas compensou o fato convertendo sete de 19 break points.

Angelique Kerber, por sua vez, precisou de apenas 1h20min em quadra para despachar Timea Babos, hoje a 34ª tenista da WTA. Para isso, a alemã, atual vice-líder do ranking mundial, aproveitou quatro de dez chances de quebrar o saque da adversária, que converteu o único break point cedido pela favorita em toda a partida.

Com o triunfo, Kerber se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora da partida entre a francesa Pauline Parmentier e a checa Katerina Siniakova, também programada para acontecer neste domingo na capital espanhola.

MAIS JOGOS

Outra russa de destaque no tênis que avançou à segunda rodada do Torneio de Madri neste domingo foi Svetlana Kuznetsova. Oitava cabeça de chave, ela passou pela casaque Yaroslava Shvedova por 6/4 e 6/3.

Também da condição de pré-classificadas, a francesa Kristina Mladenovic e a australiana Samantha Stosur estrearam com vitórias neste domingo. A primeira delas contou com a desistência da croata Ana Konjuh após ter vencido o segundo set por 6/3 e caído por 7/5 na primeira parcial. Já Stosur, que nesta semana foi surpreendida pela brasileira Beatriz Haddad Maia no Torneio de Praga, desta vez arrasou a espanhola Sorribes Tormo por 6/2 e 6/0.

A chinesa Qiang Wang, a croata Donna Vekic e as norte-americanas Lauren Davis e Catherine Bellis também estrearam com vitórias em outras partidas já encerradas neste domingo em Madri.