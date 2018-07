Kerber vence na estreia, mas chuva volta a suspender partidas em Eastbourne

A chuva voltou a aparecer no quarto dia de disputa do Torneio de Eastbourne e interrompeu a agenda da competição inglesa, disputada em quadras de grama e que serve de preparação para Wimbledon. Enquanto a bola esteve em jogo nesta quarta-feira, no entanto, a cabeça de chave número 1 entre as mulheres, a alemã Angelique Kerber, estreou com vitória sobre a checa Kristyna Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/5.

Apesar do favoritismo, a principal favorita do torneio teve muita dificuldade para levar a melhor e precisou de 1h33min de partida. Kerber sofreu com os 11 aces da adversária, teve dificuldades para confirmar o saque - foi quebrada nas duas oportunidades que cedeu -, mas fez valer sua maior qualidade na reta final.

Depois de passar pela número 44 do mundo, Kerber se prepara para duelar com a 60.ª do ranking. Ela vai encarar a espanhola Sara Arruabarrena, que eliminou na segunda rodada a favorita Daria Gavrilova, 16.ª cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.

A britânica Johanna Konta, quinta cabeça de chave, também levou a melhor, com o triunfo por 2 sets a 0 sobre a romena Sorana Cirstea, com duplo 6/2. Assim como a sexta favorita do torneio, Caroline Wozniacki, que passou em dois sets pela japonesa Naomi Osaka, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5).

Outras favoritas que levaram a melhor foram a francesa Kristina Mladenovic, nona cabeça de chave, e a russa Elena Vesnina, 12.ª. Por outro lado, a espanhola Garbiñe Muguruza, 11.ª cabeça de chave, e a suíça Timea Bascsinszky, 15.ª, foram surpreendidas e acabaram eliminadas.

Mas assim como na terça-feira, quando a forte chuva em Eastbourne interrompeu e suspendeu o resto do dia do torneio, o clima fez o restante da agenda ser transferido para esta quinta. A própria Kerber, por exemplo, teria mais uma partida para disputar nesta quarta, contra Arruabarrena, só que por conta do clima, a partida acabou adiada.

O mesmo aconteceu na chave masculina. Pela manhã, o cabeça de chave número 1, o sérvio Novak Djokovic, confirmou o favoritismo ao eliminar o checo Vasek Pospisil em dois sets, mas à tarde, após outras seis partidas do dia serem disputadas, a chuva transferiu o restante da agenda para quinta.

Enquanto houve clima para a disputa, ainda pela primeira rodada do Torneio de Eastbourne, o italiano Thomas Fabbiano, o russo Daniil Medvedev, o sérvio Dusan Lajovic, o alemão Mischa Zverev e o norte-americano Donald Young triunfaram. Assim como o francês Richard Gasquet, sétimo cabeça de chave, que eliminou o norte-americano Frances Tiafoe em três sets: 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3.