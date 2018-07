Kerber vence tenista local e encara Azarenka na semifinal em Miami

Em seu melhor resultado nas últimas semanas, a alemã Angelique Kerber derrotou a local Madison Keys na noite desta quarta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Miami, nos Estados Unidos. A campeã do Aberto da Austrália levou a melhor ao vencer a tenista da casa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

É a primeira vez que Kerber alcança esta fase da competição em Miami, de nível Premier, abaixo apenas dos torneios de Grand Slam. Com esta semifinal, a alemã registra seu melhor resultado desde o título em Melbourne, em janeiro.

Neste confronto, Kerber terá pela frente a bielo-russa Victoria Azarenka, que vem embalada por dez vitórias consecutivas no circuito - venceu em Indian Wells há duas semanas. Para tanto, a tenista da Alemanha terá que superar o retrospecto negativo contra a ex-número 1 do mundo. Em sete jogos, Kerber perdeu seis contra Azarenka no circuito profissional.

Para alcançar a semifinal, a alemã precisou superar um susto no começo da partida. No terceiro game, sofreu uma quebra de saque que deixou a tenista da casa em vantagem. Kerber, contudo, reagiu rapidamente e virou o placar. Daí em diante, controlou a partida e aplicou um massacre na rival. No segundo set, sequer teve o saque ameaçado, sacramentando a vitória em apenas 1h08min.

A outra semifinal de Miami terá a suíça Timea Bacsinszky e a russa Svetlana Kuznetsova, algoz da favorita Serena Williams, ainda nas oitavas de final.