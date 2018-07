Kerber vence Wozniacki na decisão de Stuttgart e fatura seu segundo título no mês

E Kerber precisou de muita frieza para vencer neste domingo, depois que Wozniacki chegou a sacar para fechar o jogo no terceiro set. Com a vitória, a alemã faturou seu quinto título de simples na carreira, sendo o segundo na temporada. Ela já havia sido campeã em 2015 em Charleston, nos Estados Unidos, no início do mês.

O primeiro set foi amplamente dominado por Wozniacki. Segura no saque, a dinamarquesa não cedeu sequer uma oportunidade de quebra para Kerber. Em compensação, aproveitou uma das duas que teve, disparou alguns bons golpes e conseguiu a vantagem suficiente para largar em vantagem.

Mas a atuação convincente pareceu ter ficado mesmo no primeiro set. No segundo, Wozniacki voltou irreconhecível e se tornou presa fácil para a alemã. Kerber aproveitou o cochilo da adversária e pressionou, conseguiu duas quebras em quatro oportunidades e fechou com facilidade.

O terceiro e último set foi o mais equilibrado. Wozniacki conseguiu uma importante quebra no oitavo game e sacou para fechar o jogo. Chegou a abrir 30-15, mas aí cochilou de novo e permitiu que Kerber deixasse tudo igual. A oportunidade perdida tirou a dinamarquesa do jogo. A alemã aproveitou, conseguiu nova quebra no 11.º game e depois confirmou o saque para levar o troféu.