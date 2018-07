Kevin Anderson conquista título de torneio de exibição em Abu Dabi

O sul-africano Kevin Anderson conquistou neste sábado o título do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição realizado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na decisão, o número 14 do mundo derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut , o 20º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/0).

Vice-campeão do US Open em 2017, Anderson encerrou a sua participação no evento em Abu Dabi, realizado em quadra dura, sem perder sequer um set. Na sua vitoriosa campanha, o sul-africano também passou pelo espanhol Pablo Carreño Busta (6/3 e 7/6) e o austríaco Dominic Thiem (7/6 e 6/4).

Assim, Anderson chegará embalado para a sua primeira competição em 2018. Nos próximos dias, o sul-africano vai iniciar a sua participação no Torneio de Pune, na Índia, contra adversário ainda a ser definido. Ele é o segundo cabeça de chave do evento de nível ATP 250 e que até 2017 era realizado em Chennai .

O evento em Abu Dabi não teve um jogo valendo o terceiro lugar, pois o sérvio Novak Djokovic desistiu quando estava previsto para fazer uma das semifinais, com Bautista Agut , por causa de uma lesão no cotovelo. Assim, essa posição ficou com Thiem .