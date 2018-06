Keys desiste de Roma, Halep avança às quartas por W.O. e garante ponta do ranking

Simona Halep nem precisou entrar em quadra para avançar às quartas de final do Torneio de Roma. A tenista se classificou por W.O. à próxima fase ao contar com a desistência por lesão da norte-americana Madison Keys, que não reuniu condições nem de começar o duelo que faria contra a adversária nesta quinta-feira. Com o abandono da rival, a romena também assegurou a sua permanência na liderança do ranking mundial pelo menos até o final desta semana.

Este posto também era almejado pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual vice-líder da WTA, que no fechamento da programação da chave feminina desta quinta terá pela frente a letã Anastasija Sevastova pelas oitavas de final da importante competição realizada em quadras de saibro preparatória para Roland Garros, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 27, em Paris.

Com o avanço às quartas de final sem precisar jogar, Halep também chegará descansada nesta sexta-feira para enfrentar a vencedora da partida entre a norte-americana Sloane Stephens e a francesa Caroline Garcia, também prevista para ocorrer nesta quinta.

Madison Keys, por sua vez, ressaltou que "lamenta muito" o fato de se ver obrigada a abandonar o Torneio de Roma e confirmou que começou a sofrer com dores na costela direita na vitória sobre a croata Donna Vekic, na quarta-feira, pelas oitavas de final. "Eu senti minha costela no meu jogo de ontem e, depois de tentar fazer um aquecimento nesta manhã, ainda continuou doloroso", justificou a tenista, por meio de um comunicado.

Halep precisava justamente avançar às quartas de final na capital italiana para assegurar a sua permanência no topo do ranking sem depender dos resultados de Wozniacki, que nesta quinta medirá forças com a atual 15ª colocada da WTA.

No ano passado, Halep lesionou o tornozelo na final em Roma e acabou sendo derrotada pela ucraniana Elina Svitolina, assim como perdeu a liderança do ranking naquela ocasião. Nesta quinta, a mesma tenista da Ucrânia se garantiu nas quartas de final do torneio romano ao superar a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/2.

A sua próxima adversária será a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo e atual 12ª colocada, que arrasou a grega Maria Sakkari por duplo 6/1.

Em outro confronto já encerrado neste dia de disputas em Roma, a letã Jelena Ostapenko, atual campeã de Roland Garros, também avançou às quartas de final ao bater a britânica Johanna Konta por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/4. Assim, ela se credenciou para encarar na próxima fase a ganhadora da partida entre a russa Maria Sharapova e a australiana Daria Gavrilova, também marcada para esta quinta.