Keys supera Cibulkova e vence a 1ª no Masters da WTA em Cingapura

A norte-americana Madison Keys se manteve viva na disputa por uma vaga na semifinal do Masters da WTA, nesta terça-feira, ao derrotar a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h05min de confronto. Com a segunda derrota seguida, Cibulkova, oitava do mundo, praticamente dá adeus à competição disputada em Cingapura.

Foi a primeira vitória de Keys, atual número sete do mundo, no torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Na estreia, no domingo, ela fora batida pela romena Simona Halep por 2 a 0. Com o resultado desta terça, em sets diretos, ela se mantém na briga com Halep para ser a segunda classificada do Grupo Vermelho.

A primeira deve ser a alemã Angelique Kerber, atual número 1 do mundo, que é a única a vencer as duas partidas disputadas no Masters até agora. Ela não deve ter problemas para confirmar a classificação na terceira e última rodada da fase de grupos da competição. Kerber tem quatro pontos na chave, enquanto Halep e Keys dividem o segundo posto, com dois pontos cada.

Surpresa na lista das melhores da temporada, Keys praticamente não deu chances a Cibulkova nesta terça. No set inicial, fez uma exibição fulminante, com 16 bolas vencedoras e duas quebras de saque.

Na segunda parcial, Cibulkova tentou oferecer maior resistência, sem sucesso. Chegou a salvar três break points, mas sofreu uma quebra e viu a rival encaminhar a vitória. Keys não teve o saque ameaçado em nenhum momento da partida. Com o segundo revés na competição, Cibulkova vai precisar de uma combinação de resultados para conseguir alcançar a semifinal, na terceira e última rodada da fase de grupos.