Kiki Bertens derrota alemã e avança às quartas no Torneio de Nuremberg

Principal cabeça de chave e 19.ª do ranking da WTA, a holandesa Kiki Bertens confirmou o favoritismo nesta quarta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Nuremberg, disputado no saibro, na Alemanha. Ela derrotou a local Annika Beck por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Sua próxima adversária será a norte-americana Alison Riske.

Outra favorita a avançar foi a casaque Yulia Putintseva, segunda cabeça de chave e 28.ª do ranking, que despachou a belga Yanina Wickmayer com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Ela enfrenta agora a romena Sorana Cirstea.

Ainda nesta quarta-feira, a também casaque Yaroslava Shvedova superou a alemã Tatjana Maria por 6/2 e 6/4. A sétima favorita desafia agora a japonesa Misaki Doi, que eliminou a francesa Oceane Dodin por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 6/0 e 6/3.

Já a local Carina Witthoeft, após surpreender a sexta favorita e também alemã Julia Goerges por 6/1 e 7/5, fará um duelo de surpresas contra a checa Barbora Krejcikova. Após perder o primeiro set por 6/4, Krejcikova contou com o abandono da tenista local Laura Siegemund, quarta cabeça de chave, quando o segundo set estava 5/5.

NA FRANÇA - Ainda nesta quarta-feira, pelo Torneio de Estrasburgo, a francesa e quinta cabeça de chave Caroline Garcia confirmou o favoritismo e derrotou a polonesa Magda Linette por duplo 6/3.

Sétima pré-classificada, a australiana Daria Gavrilova também avançou às quartas de final ao derrotar a russa Elizaveta Kulichkova por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4. Ela encara agora a sua compatriota Ashleigh Barty, algoz da italiana Camila Giorgi por 6/3 e 6/0. Fechando o dia, a norte-americana Shely Rogers superou a chinesa Wang Qiang por duplo 6/4.