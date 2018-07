Kim Clijsters confirma presença em Roland Garros

BRUXELAS - A belga Kim Clijsters anunciou nesta segunda-feira que irá participar da próxima edição de Roland Garros, torneio de Grand Slam que começa no próximo domingo, em Paris. Até a semana passada a tenista número 2 do mundo ainda era dúvida na competição, pois vinha se recuperando de uma série de lesões.

Clijsters disse que irá jogar com uma proteção no tornozelo lesionado e acrescentou que outras contusões no ombro e no punho não a impedirão de jogar pelo título do Grand Slam que ela ainda não conquistou. A tenista da Bélgica já foi duas vezes vice-campeã de Roland Garros.

"Jogar é maravilhoso. Estou batendo na bola muito bem. Eu não estou totalmente sem dor, mas a forte proteção em meu tornozelo me dá segurança suficiente", afirmou a tenista da Bélgica.

Além de encarar uma dura rotina de torneios no início desta temporada e de ter sido atrapalhada por lesões, Clijsters machucou o tornozelo direito ao usar salto alto no casamento de um primo. Mas, apesar de todos os problemas enfrentados no ano, ela está otimista na possibilidade de título em Roland Garros.

"A vantagem é que eu ainda tenho o espírito dos últimos torneios de Grand Slam. Se eu jogar bem, eu posso vencer. Atitude é muito importante, apesar da situação ser fisicamente muito diferente", completou Clijsters, assumindo que terá de superar limitações impostas pelas lesões.