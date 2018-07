Kim Clijsters sofre lesão e deve ficar fora de Roland Garros

A belga Kim Clijsters, vencedora dos dois últimos torneios do Grand Slam, pode ficar fora de Roland Garros no próximo mês, depois de ferir o tornozelo direito no casamento de um primo. "Kim enfrenta uma recuperação de pelo menos quatro a seis semanas. Como Roland Garros começa exatamente em seis semanas, a presença de Kim em Paris é muito incerta", disse em um comunicado publicado no seu site.

O comunicado não dá detalhes sobre como ocorreu a lesão, mas disse que Clijsters teve estiramento dos ligamentos medial e lateral do tornozelo direito e a uma ruptura de ligamentos. Além disso, a cápsula articular arrebentou. "As consequências são graves", afirmou o comunicado.

Este foi o segundo problema enfrentado por Clijsters nas últimas três semanas. Na semana passada, a belga anunciou que ficaria fora das quadras por um mês por conta de lesões no ombro e punho. Assim, ela ficará fora das semifinais da Fed Cup - a versão feminina da Copa Davis - contra a República Checa no próximo fim de semana.

Depois de conquistar o título do Aberto da Austrália, Clijsters jogou a Fed Cup e o Torneio de Paris em fevereiro, antes de seguir para os Estados Unidos em março, onde jogou em Indian Wells e Miami. Desde então não entrou em quadra e agora tem a sua participação em Roland Garros, onde foi vice-campeã duas vezes, ameaçada.