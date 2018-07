Kirilenko avança na estreia na Tailândia A russa Maria Kirilenko, cabeça de chave número 3, estreou com vitória no Torneio de Pattaya City, na Tailândia, que é disputado em quadras rápidas e distribui US$ 220 mil em prêmios. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 3 derrotou a italiana Alberta Brianti por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/2.