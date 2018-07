Kirilenko derrota usbeque em estreia na Tailândia A russa Maria Kirilenko estreou com vitória no Torneio de Pattaya City, na Tailândia, disputado em quadras rápidas. Nesta terça-feira, a número 15 do mundo e segunda pré-classificada avançou ao derrotar a usbeque Akgul Amanmuradova, 148º colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.