Kirilenko vence de virada e avança às quartas em Seul

Kirilenko saiu do grupo das 100 primeiras colocadas do ranking após uma lesão no joelho deixá-la fora das quadras nos três primeiros meses da temporada. Com a vitória desta quinta-feira, a russa somou dois triunfos consecutivos pela primeira vez desde setembro de 2013, no Torneio de Pequim. Além disso, ela não alcançava as quartas de final de uma competição desde o Torneio de Eastbourne, em junho de 2013.

Agora, a tenista russa terá pela frente a estoniana Kaia Kanepi, número 45 do mundo, que nesta quinta-feira derrotou a checa Kristyna Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

A eslovaca Magdalena Rybarikova, número 41 do mundo, avançou às quartas de final ao vencer a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Sua próxima oponente será a norte-americana Christina McHale. Já a norte-americana Nicole Gibbs passou pela montenegrina Danka Kovinic (1/6, 6/4 e 7/6) e agora vai encarar a checa Karolina Pliskova.

GUANGZOU - As semifinais do Torneio de Guangzou, na China, foram definidas nesta quinta-feira. Única cabeça de chave a sobreviver na competição, a francesa Alize Cornet, número 22 do mundo, avançou ao derrotar a taiwanesa Su-Wei Hsieh, 171ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Sua próxima oponente será a suíça Timea Bacinszky, número 71 do mundo, que bateu a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor (6/2 e 6/3).

A outra semifinal em Guangzou vai ser entre a chinesa Yafan Wang, número 251 do mundo, que bateu a compatriota Kai-Lin Zhang (3/6, 6/2 e 6/2), e a romena Monica Niculescu, número 60 do mundo, e que aplicou um duplo 6/2 na porto-riquenha Monica Puig.