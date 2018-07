Klizan salva match point, bate Bellucci e pega Feijão nas oitavas

Thomaz Bellucci lutou muito e se viu muito perto da vitória, mas acabou derrotado de virada pelo eslovaco Martin Klizan, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/5, nesta terça-feira à noite, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em sua estreia nesta edição do Brasil Open. Com o resultado conquistado após duas horas e 34 minutos de uma partida disputadíssima, o jogador da Eslováquia garantiu vaga nas oitavas de final do ATP 250 disputado em quadras de saibro no País.

E o próximo adversário de Klizan, que chegou a salvar um match point, será o único brasileiro ainda vivo na chave de simples do Brasil Open. Trata-se de João Souza, o Feijão, que horas mais cedo derrotou o espanhol Pablo Carreño por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6).

Hoje na 63ª posição do ranking mundial, Bellucci acabou sucumbindo diante do atual 38º tenista da ATP. Essa foi, por sinal, a terceira derrota do brasileiro em quatro jogos diante do eslovaco, que no ano passado havia sido superado pelo rival justamente no Brasil Open, naquela ocasião por duplo 6/3 nas quartas de final.