Knapp é campeã em Tashkent e fatura 1ª título da WTA

A italiana Karin Knapp conquistou neste sábado o primeiro título da sua carreira. A número 89 do mundo se tornou campeã do Torneio de Tashkent, no Usbequistão, ao derrotar na final a sérvia Bojana Jovanovski, 35ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Jovanovski era a cabeça de chave número 1 e atual campeã em Tashkent, mas acabou sucumbindo diante de Knapp, que havia perdido a partida anterior contra a sérvia, neste ano, no Torneio de Madri. Assim, garantiu a primeira conquista da sua carreira, aos 27 anos.

Knapp oscilou no seu saque na partida, tanto que fez noves aces e cometeu sete duplas faltas. Mesmo assim, a italiana dominou o primeiro set, salvando cinco break points e conseguindo duas quebras de serviço para vencer por 6/2.

Na segunda parcial, a italiana chegou a abrir 4/2, mas permitiu a reação de Jovanovski, que levou a disputa para o tie-break. Knapp, então, foi superior e venceu por 7/4 para faturar o título em Tashkent.

HONG KONG Também neste sábado, foram definidas as finalistas do Torneio de Hong Kong. A alemã Sabine Lisicki, número 31 do mundo, fez 12 aces e conseguiu cinco quebras de serviço na vitória sobre a italiana Francesca Schiavone, 74ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2, em 1 hora e 59 minutos.

Na decisão, Lisicki terá pela frente a checa Karolina Pliskova. A número 36 do mundo salvou 11 de 13 break points e derrotou a belga Alison Van Uytvanck, 91ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4.