Kohlschreiber bate português e conquista o título em Kitzbühel

O alemão Philipp Kohlschreiber conquistou o título do Torneio de Kitzbühel neste sábado. Número 47 do mundo, o jogador de 33 anos confirmou-se como a grande surpresa da competição austríaca, disputada em quadras de saibro, e faturou o troféu ao derrotar o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Mais experiente, Kohlschreiber se impôs neste sábado e derrotou o adversário em 1h22min de partida. Com o resultado, faturou o oitavo título da carreira, sendo o segundo em Kitzbühel, onde já havia vencido em 2015. Por outro lado, João Sousa perdeu a chance de faturar o terceiro troféu no circuito da ATP.

Em dia pouco inspirado no serviço, Kohlschreiber foi preciso para minimizar as duas quebras de serviço que cedeu ao adversário, uma em cada set. O alemão soube atacar o saque do rival e confirmou quatro dos cinco break points que teve a seu favor para arrancar para o triunfo.

O título na Áustria deve render uma ascensão significativa a Kohlschreiber no ranking da ATP. Em seu 17.º ano como profissional, o alemão luta para voltar à melhor fase da carreira. Seu principal momento neste período aconteceu em 2012, quando subiu ao Top 20 e chegou a ocupar a 16.ª posição no ranking.