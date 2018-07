Kohlschreiber vence duelo alemão e será 1º rival de Tsonga em Auckland

Kohlschreiber, de 32 anos, se garantiu como rival de Tsonga ao levar a melhor no duelo de veteranos alemães que travou com Benjamin Becker, de 34 anos. Ele venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/3, para avançar à segunda rodada.

Por ser o segundo pré-classificado da competição, o francês que ocupa hoje a décima posição do ranking mundial já estreia direto na segunda fase em Auckland, que tem como principal favorito ao título David Ferrer. O espanhol abrirá a sua campanha na Nova Zelândia contra o australiano Matthew Barton, que saiu do qualifying e na estreia derrotou o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 1.

Outros três cabeças de chave estrearam com vitória nesta terça em Auckland. Um deles foi o francês Benoit Paire, quinto na lista de favoritos, que superou o tenista da casa Michael Venus por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/4).

O italiano Fabio Fognini e o espanhol Roberto Bautista Agut, respectivos sexto e oitavo pré-classificados, também iniciaram bem suas campanhas. O primeiro deles derrotou o português João Sousa por 2 sets a 1, com 6/4, 2/6 e 7/6 (7/3), enquanto o segundo eliminou o checo Jiri Vesely por 6/3 e 7/5.

O norte-americano Sam Querrey e o checo Lukas Rosol, por sua vez, também iniciaram campanha com triunfos nesta terça. Entre eles, Querrey será o primeiro rival do também norte-americano John Isner, terceiro cabeça de chave.