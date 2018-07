Konta confirma favoritismo, bate australiana e vai à semifinal em Nottingham

A tenista britânica Johanna Konta confirmou o favoritismo nesta sexta-feira, 16, e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Nottingham, competição inglesa disputada em quadras de grama que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon. A cabeça de chave número 1 avançou à próxima fase ao derrotar a australiana Ashleigh Barty por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Sem maiores sustos, Konta precisou de 1h30min para eliminar a número 88 do mundo. A oitava colocada do ranking teve incríveis 15 oportunidades de quebra a seu favor e confirmou quatro, número suficiente para arrancar para o triunfo.

Nas semifinais, Konta terá pela frente a principal surpresa da competição. Ela vai encarar a eslovaca Magdalena Rybarikova, apenas número 117 do mundo, que eliminou nesta sexta a norte-americana Kristie Ahn por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h18min de partida.

Quem também confirmou o favoritismo para ir à semifinal foi a checa Lucie Safarova. Cabeça de chave número 5, ela sofreu, mas eliminou a búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 6/4. Agora, vai encarar a croata Donna Vekic, 70.ª do mundo, que bateu a grega Maria Sakkari em dois sets: 6/2 e 6/3.

HERTOGENBOSCH - No Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, as favoritas não tiveram a mesma sorte. Depois da eslovaca Dominika Cibulkova ser surpreendida na quarta, a francesa Kristina Mladenovic, cabeça de chave número 2, caiu nesta sexta-feira ao perder para a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Sétima cabeça de chave, Tsurenko não teve qualquer dificuldade para atropelar a francesa em pouco mais de uma hora e se garantir na semifinal. Agora, ela terá pela frente a estoniana Anett Kontaveit, número 49 do mundo, que eliminou a alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Sem as duas principais favoritas, a única cabeça de chave viva no torneio é a croata Ana Konjuh, quinta maior candidata ao título. Nesta sexta, ela foi à semifinal ao bater a russa Evgeniya Rodina em uma batalha por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 7/6 (12/10). Agora, pega outra russa, Natalia Vikhlyantseva, que bateu a holandesa Arantxa Rus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.