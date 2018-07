Konta desiste de torneio e Caroline Garcia fica com última vaga no Masters da WTA

A tenista francesa Caroline Garcia garantiu a oitava e última vaga no Masters da WTA, que vai reunir as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura, entre os dias 22 e 29 deste mês. Ela assegurou a classificação porque a britânica Johanna Konta desistiu de disputar o Torneio de Moscou.

Sem competir na Rússia, Konta não poderá mais superar Garcia no ranking da temporada, para tentar buscar a oitava posição da lista. Desta forma, a francesa está automaticamente classificada para competir em Cingapura. Era a última vaga a ser definida para a competição, que terá ainda a romena Simona Halep, a espanhola Garbiñe Muguruza, a checa Karolina Pliskova, a ucraniana Elina Svitolina, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a norte-americana Venus Williams e a letã Jelena Ostapenko.

Konta decidiu ficar de fora de Moscou porque ainda não se recuperou de uma lesão no pé esquerdo, que também a tirara do Torneio de Hong Kong, disputado nesta semana, na China. Seriam as duas competições que poderiam dar pontos à britânica na tentativa de superar Garcia.

Konta ficará de fora do Masters apesar de ser um dos destaques da temporada. Em julho, chegou às semifinais de Wimbledon e apareceu na quarta colocação do ranking tradicional da WTA. Mas, depois de obter sua melhor colocação na lista, ela perdeu cinco jogos em estreias e caiu para o 10º lugar. A queda de rendimento também derrubou a britânica no ranking da temporada.

Enquanto ela perdia posições, Garcia ascendia no circuito. Ela foi campeã dos Torneios de Pequim e Wuhan, em semanas seguidas, para dar o salto no ranking e conquistar a classificação para o Masters.