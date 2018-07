Konta domina Wozniacki e se sagra campeã do Torneio de Miami

A tenista britânica Johanna Konta obteve neste sábado a maior conquista de sua carreira. A número 11 do ranking da WTA faturou o título do Torneio de Miami ao superar na final a experiente dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h35min de confronto, nos Estados Unidos.

Aos 25 anos, Konta conquistou o terceiro título da carreira, o segundo somente neste ano. Antes vencera em Sydney, no início deste ano, e em Stanford, em 2016. Tinha ainda um vice-campeonato, em Pequim, também obtido no ano passado. Mas, de longe, a conquista em Miami é a maior de sua carreira até agora.

O troféu confirma a ascensão da britânica, que há apenas dois anos ainda disputava torneios de nível ITF - equivalente ao Challenger, do circuito masculino. Konta mostrou forte evolução nas últimas duas temporadas, conquistou seus primeiros títulos e até frequentou o Top 10 do ranking.

Neste sábado, a britânica dominou com certa facilidade a ex-número 1 do mundo. A final pode ser resumida com apenas um fundamento do jogo. Konta cravou nada menos que 33 bolas vencedoras, contra apenas oito de Wozniacki. Mesmo perdendo o saque em três games da partida, a britânica não se abalou em nenhum momento da partida e fechou o jogo exibindo seis quebras sobre a experiente rival.

Com o grande triunfo em Miami, Konta deve voltar ao Top 10 do ranking. Na lista a ser atualizada pela WTA na segunda-feira, ela deve aparecer na sétima colocação, sua melhor posição no ranking.

Wozniacki, atual 14ª colocada do mundo, deve se aproximar ainda mais do Top 10. Ao perder na final em Miami, a dinamarquesa amargou seu terceiro vice-campeonato do ano - antes foi superada nas decisões de Doha e Dubai.