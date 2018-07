Konta e Kvitova vencem e vão às semifinais do Torneio de Zhuhai

O Torneio de Zhuhai conheceu nesta sexta-feira suas últimas duas semifinalistas. Depois de Shuai Zhang e Elina Svitolina, a britânica Johanna Konta e a checa Petra Kvitova venceram pela última rodada e avançaram à próxima fase da competição que reúne as 12 melhores tenistas do ranking mundial de 2016 dentre as que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana passada, em Cingapura.

Konta ficou próxima de ir ao Masters da WTA, mas acabou ficando de fora na reta final e, ao menos, vai fazendo bonito em Zhuhai. Cabeça de chave número 1 e principal favorita, ela garantiu a classificação nesta sexta ao fazer 2 sets a 0 na francesa Caroline Garcia, com duplo 6/2, em somente uma hora de confronto.

A britânica não teve maiores problemas para confirmar quatro quebras de serviço e chegar à segunda vitória em duas partidas na China. Com isso, terminou na liderança do Grupo A, com 100% de aproveitamento.

Se a principal favorita avançou, a terceira cabeça de chave de Zhuhai não deixou por menos nesta sexta. Kvitova encarou sua compatriota Barbora Strycova e também não teve grande dificuldade para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, resultado que a garantiu como líder do Grupo C.

Em outra partida realizada nesta sexta-feira, mas apenas para cumprir tabela, a russa Elena Vesnina passou pela holandesa Kiki Bertens em dois sets: 6/4 e 7/6 (7/5). A partida de nada valeu porque Svitolina já havia garantido a classificação nesta chave.

Com isso, as duas semifinais do Torneio de Zhuhai estão definidas. A favorita Johanna Konta encarará a ucraniana Elina Stivolina, 14.ª do ranking. Já Kvitova terá pela frente a chinesa Shuai Zhang, que foi convidada pela organização para a vaga de Carla Suárez Navarro após a desistência da espanhola por lesão.