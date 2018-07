Konta e Safarova ganham e vão às quartas no Torneio de Nottingham

A britânica Johanna Konta e a checa Lucie Safarova confirmaram as respectivas condições de primeira e quinta cabeças de chave do Torneio de Nottingham, nesta quinta-feira, ao vencerem seus jogos e garantirem classificação às quartas de final da competição inglesa disputada em quadras de grama que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon.

Atual oitava colocada do ranking mundial, Konta avançou à próxima fase ao vencer com facilidade a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Assim, a principal favorita ao título se credenciou para encarar a australiana Ashleigh Barty, que na última quarta-feira assegurou classificação às quartas de final ao arrasar a croata Jana Fett por 6/2 e 6/1.

Já a ex-top 10 Lucie Safarova sofreu muito mais para justificar o seu favoritismo nesta quinta, pois chegou a levar uma surra da taiwanesa Su-Wei Hsieh no primeiro set do jogo e só foi triunfar no tie-break da terceiro set do confronto que terminou com parciais de 1/6, 6/3, 7/6 (9/7).

Desta forma, Safarova avançou para encarar nas quartas de final a búlgara Tsvetana Pironkova, que na segunda rodada passou pela japonesa Kurumi Nara por 6/3 e 6/2. Em lados opostos da chave, a checa e Johanna Konta poderão travar uma possível final em Nottingham neste final de semana.

Outras duas tenistas que asseguraram classificação às quartas de final em jogos realizados nesta quinta-feira foram a eslovaca Magdalena Rybarikova e a grega Maria Sakkari. A primeira delas fez bonito ao eliminar a norte-americana Alison Riske, quarta cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 1, com 6/2, 6/7 (5/7) e 7/5. E na próxima fase Rybarikova terá pela frente outra jogadora dos EUA: Kristie Ahn.

Já Sakkari derrotou a também norte-americana Christina McHale, de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (7/3) e 7/5, para se garantir na luta por uma vaga nas semifinais. McHale havia sido a responsável pela eliminação na estreia da letã Anastasija Sevastova, segunda cabeça de chave, mas agora foi surpreendida pela tenista grega, que terá a croata Donna Vekic como sua próxima adversária.