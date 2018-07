Konta leva 'pneu', é surpreendida por australiana e cai na estreia em Wuhan

Uma das principais favoritas ao título do Torneio de Wuhan, na China, a britânica Johanna Konta foi surpreendida e caiu logo na estreia. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 5 da competição não foi páreo para a australiana Ashleigh Barty e perdeu por 2 sets a 1, com direito a "pneu" e parciais de 6/0, 4/6 e 7/6 (7/3).

Em 2h19min, Barty confirmou a zebra e garantiu vaga nas oitavas de final. A tenista número 37 do mundo já havia batido a norte-americana Catherine Bellis na estreia. Agora, eliminou a sétima colocada no ranking da WTA, que havia folgado na primeira rodada.

Para isso, Barty aproveitou quatro das sete oportunidades de quebra que teve e dominou o duelo. Agora, ela espera para conhecer sua adversária nas oitavas, que sairá do confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska, nona cabeça de chave, e a alemã Julia Goerges, 27.ª colocada do ranking.

Outra favorita surpreendida foi a norte-americana Madison Keys. Cabeça de chave número 10, a tenista caiu diante de sua compatriota Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Na segunda rodada, a número 76 do ranking vai encarar a holandesa Kiki Bertens, que eliminou a romena Monica Niculescu também em dois sets: 6/2 e 6/1.

Cabeças de chave número 11, 12 e 14, respectivamente, a checa Petra Kvitova, a alemã Angelique Kerber e a norte-americana Sloane Stephens também foram eliminadas precocemente. Kvitova perdeu em três sets para a chinesa Shuai Peng: 7/6 (9/7), 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3); Kerber caiu por 2 a 1 para a francesa Caroline Garcia, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/1; e Stephens foi atropelada pela chinesa Qiang Wang, com duplo 6/2.

No Torneio de Tashkent, no Usbequistão, a zebra também passeou nesta segunda-feira. A quarta cabeça de chave da competição, a romena Irina-Camelia Begu, caiu diante da russa Vera Zvonareva, apenas 308.ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4.

Quinta favorita do torneio, a checa Marketa Vondrousova bateu a japonesa Misa Eguchi por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Cabeça de chave número 8, a russa Ekaterina Alexandrova também avançou ao passar em dois sets pela australiana Lizette Cabrera, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.

As ucranianas Kateryna Bondarenko e Kateryna Kozlova, a francesa Pauline Parmentier, a suíça Stefanie Vongele e a checa Denisa Allertova também garantiram vaga na segunda rodada em Tashkent.