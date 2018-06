Konta vence e Mladenovic perde na estreia no Torneio de Dubai

O primeiro dia de jogos do Torneio de Dubai contou com duas cabeças de chave em quadra, sendo que elas tiveram resultados bem diferentes. A britânica Johanna Konta avançou para a segunda rodada do evento nos Emirados Árabes Unidos, enquanto a francesa Kristina Mladenovic acabou sendo precocemente eliminada.

Número 12 do mundo, Konta teve pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 22ª colocada no ranking da WTA, e a derrotou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1 hora e 43 minutos. A britânica se aproveitou das 12 duplas faltas da adversária para conseguido três quebras de serviço, tendo perdido o seu saque em apenas uma oportunidade.

A rival de Konta nas oitavas de final já está definida e vai ser a russa Daria Kasaktina (24ª), que derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska (31ª) por 7/5 e 6/4, mesmo tendo cometido nove duplas faltas.

Mladenovic, a número 14 do mundo, foi facilmente superada pela japonesa Naomi Osaka (48ª), que aplicou um duplo 6/2, em 1 hora e 10 minutos. No outro jogo do dia em Dubai, a russa Elena Vesnina (23ª) passou pela chinesa Shuai Peng por 6/4 e 7/5 e vai ser a adversária de estreia da letã Jelena Ostapenko, a número 6 do mundo.