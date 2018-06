Kristyna Pliskova bate chinesa na estreia e pegará favorita Halep em Indian Wells

Líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do Torneio de Indian Wells, a romena Simona Halep conheceu nesta quarta-feira sua adversária na estreia da competição. Depois de folgar na primeira rodada, ela vai encarar a checa Kristyna Pliskova, que derrotou a chinesa Ying-Ying Duan.

Irmã de Karolina Pliskova, número 5 do ranking, Kristyna, 77.ª colocada, eliminou nesta quarta a numero 95 do mundo. Em 1h29min de partida, a checa venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

Quem também estreou com vitória em Indian Wells foi a romena Irina-Camelia Begu. Número 36 do ranking, ela derrotou a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1. Na segunda rodada, vai encarar justamente a irmã de Kristyna, Karolina Pliskova.

Ainda nesta quarta, a suíça Timea Bacsinszky, 42.ª do ranking, foi surpreendida pela chinesa Qiang Wang, número 55 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/2. Já a veterana australiana Samantha Stosur, de 33 anos, eliminou a norte-americana Lauren Davis também em três sets: 6/3, 6/3 e 3/6.

As norte-americanas Caroline Dolehide e Amanda Anisimova, a casaque Yulia Putintseva, a grega Maria Sakkari, a suíça Belinda Bencic, a croata Petra Martic e a checa Marketa Vondrousova também avançaram à segunda rodada nesta quarta.