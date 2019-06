Kristyna surpreende irmã Karolina Pliskova e avança em Birmingham

Uma é a atual número três do mundo do tênis feminino, a outra, apenas a 112ª. Uma briga pelos principais títulos do circuito, a outra ainda sofre para entrar nas chaves principais dos torneios. Mas, nesta quarta-feira, no duelo entre as irmãs gêmeas Karolina e Kristyna Pliskova, quem brilhou foi a improvável Kristyna, pelas oitavas de final do Torneio de Birmingham, na Inglaterra.

Vindo do qualifying, a número 112 do mundo derrotou a favorita por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (9/7), em 1h55min. Foi a primeira vitória de Kristyna sobre Karolina no circuito profissional. Até então, a ex-número 1 do mundo acumulava oito triunfos consecutivos sobre a irmã, mais velha por apenas dois minutos. Ambas têm 27 anos.

Kristyna brilhou na grama de Birmingham, torneio preparatório para Wimbledon, graças ao forte saque. Ela disparou nada menos que 24 aces nesta quarta, contra apenas nove de Karolina. Mesmo assim, perdeu o saque por duas vezes ao longo da partida. Ao mesmo tempo, obteve três quebras, o suficiente para derrubar a irmã, que briga para voltar ao topo do ranking.

Nas quartas de final, Kristyna vai enfrentar a compatriota Barbora Strycova, que despachou nesta quarta a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 7/6 (7/3) e 6/3. Se vencer mais uma, Kristyna Pliskova deve ter pela frente algumas das favoritas ao título, como a norte-americana Venus Williams e a australiana Ashleigh Barty.

Venus e Barty, campeã de Roland Garros há quase duas semanas, estrearam com vitória em Birmingham. A experiente ex-líder do ranking derrotou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/3 e 6/4. Sua adversária nas oitavas de final será a chinesa Qiang Wang, sexta cabeça de chave, que venceu nesta quarta a americana Lauren Davis por 6/3 e 6/2.

Em sua primeira partida após o título de Roland Garros, Barty despachou a croata Donna Vekic por 6/3 e 6/4. A segunda cabeça de chave da competição inglesa vai duelar agora com a americana Jennifer Brady, que eliminou a ucraniana Lesia Tsurenko por duplo 6/3.

Campeã de Roland Garros em 2017, a letã Jelena Ostapenko venceu nesta quarta a britânica Johanna Konta, sétima pré-classificada, por 6/3 e 6/4. Tentando se recuperar da fraca campanha em Paris neste ano, quando caiu logo na estreia, Ostapenko enfrentará já nas quartas de final a croata Petra Martic, que bateu a russa Margarita Gasparyan por 6/3 e 7/6 (7/4).

ESPANHA

No Torneio de Maiorca, outro preparatório para Wimbledon, as cabeças de chave não decepcionaram. A começar pela letã Anastasija Sevastova, segunda pré-classificada, que despachou a australiana Ajla Tomljanovic por 6/2 e 6/1. Nas quartas de final, ela vai duelar com a chinesa Yafan Wang, que avançou ao bater a belga Alison Van Uytvanck por 7/6(7/3) e 6/3.

Outro confronto das quartas de final terá a belga Elise Mertens, quarta cabeça de chave, e a norte-americana Sofia Kenin, sétima. Kenin avançou nesta quarta diante da desistência da tunisiana Ons Jabeur. A favorita vencia por 6/2 quando a rival abandonou. Já Mertens ganhou da experiente australiana Samantha Stosur por duplo 6/3.