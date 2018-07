Kubot vence e será adversário de Del Potro em Sydney

O duelo diante do tenista da Polônia será o primeiro jogo oficial de Del Potro, atual 11.º colocado do ranking da ATP, nesta temporada. No último dia 2, o argentino chegou a derrotar o brasileiro Gustavo Kuerten em um jogo de exibição em Punta del Este, no Uruguai. Na ocasião, aplicou 2 sets a 0 sobre o ex-tenista número 1 do mundo.

Outro jogador que folgou nesta segunda-feira e conheceu o seu rival na estreia em Sydney em jogo já pela segunda rodada foi o norte-americano John Isner, cabeça de chave número 2. Ele irá enfrentar o seu compatriota Bobby Reynolds, que superou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3.

Um outro duelo da próxima rodada definido nesta segunda-feira irá reunir o norte-americano Ryan Sweeting e o usbeque Denis Istomin. O primeiro deles estreou com vitória sobre o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/6 (7/2) e 7/5. Já o tenista do Usbequistão derrotou o Pablo Andujar por 2 a 1, com 6/3, 2/6 e 6/3.

Também nesta segunda-feira, o finlandês Jarko Nieminen e o australiano Matthew Ebden estrearam vitória. O tenista da Finlândia aplicou duplo 6/2 sobre o jogador da casa James Duckworth. Já Ebden fez bonito ao despachar o espanhol Marcel Granollers, sétimo cabeça de chave, com 6/1, 3/6 e 6/3.

O Torneio de Sydney serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começará na próxima segunda-feira, em Melbourne, palco da primeira grande competição da temporada.