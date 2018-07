Kukushkin elimina Jeremy Chardy em São Petersburgo O francês Jeremy Chardy decepcionou nesta segunda-feira. Sétimo favorito e 50.º tenista do ranking mundial, ele foi eliminado logo em sua estreia no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, ao cair de virada diante de Mikhail Kukushkin, do Casaquistão, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/0.