Kukushkin surpreende Youzhny e é campeão na Rússia O tenista casaque Mikhail Kukushkin surpreendeu o favorito Mikhail Youzhny e conquistou neste domingo o título do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Na final, ele superou o rival russo com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 2 horas e 26 minutos de jogo.