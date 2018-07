Kuznetsova abre grupo com vitória sobre Radwanska no Masters da WTA

Última a se classificar para o Masters da WTA, a russa Svetlana Kuznetsova surpreendeu nesta segunda-feira ao derrubar a polonesa Agnieszka Radwanska na abertura do Grupo Branco da competição que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cingapura. Kuznetsova precisou salvar match point para derrotar a número 3 do mundo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 7/5.

Com o triunfo, Kuznetsova desponta na liderança da chave, com dois pontos. Ainda nesta segunda, a checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbiñe Muguruza vão se enfrentar, na estreia das duas tenistas no torneio. Pliskova é a quarta cabeça de chave, enquanto Muguruza é a quinta.

No embalo do título conquistado em Moscou, no fim de semana, Kuznetsova estreou logo contra a segunda cabeça de chave da competição. Mas não se intimidou e, aproveitou o bom ritmo das últimas semanas, para se impor no primeiro set da partida.

As oscilações, contudo, deram o tom da partida. E a russa caiu de rendimento na segunda parcial. Sofreu três quebras de saque e só venceu um game no set. A vitória na parcial deu novo fôlego à Radwanska, que reequilibrou a partida.

O terceiro set foi marcado por 19 break points, 13 deles no saque da polonesa. Com o serviço em constante ameaça, ela não resistiu e sofreu quatro quebras. Curiosamente, ela esteve com uma quebra de vantagem em três momentos diferentes do set. E até teve match point quando sacava em 5/4.

Porém, voltou a oscilar no jogo e acabou sofrendo quatro quebras de serviço na parcial decisiva da partida, que durou 2h48min. As duas tenistas voltam à quadra na quarta-feira para a retomada dos jogos do grupo. Nesta terça, a rodada será do Grupo Vermelho, que conta com a alemã Angelique Kerber, atual número 1 do mundo, a romena Simona Halep, a eslovaca Dominika Cibulkova e a norte-americana Madison Keys.