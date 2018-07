Kuznetsova arrasa australiana, é campeã em Moscou e se garante no Masters da WTA

A russa Svetlana Kuznetsova fez a festa da torcida ao defender com sucesso o título do Torneio de Moscou e levantar novamente o troféu em casa, neste sábado. Mas mais do que a conquista, o triunfo arrasador sobre a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, também garantiu a experiente tenista de 31 anos na disputa do Masters da WTA, que começa já neste domingo em Cingapura.

Kuznetsova começou a semana na décima colocação no ranking da temporada 2016 e como a menos cotada para ir ao Masters da WTA entre as tenistas ainda com chance. Ela estava atrás da britânica Johanna Konta, oitava, e de Carla Suárez Navarro, nona, e a única forma de se garantir na competição era justamente ser campeã em casa.

A russa não decepcionou e confirmou o favoritismo na decisão deste sábado. Cabeça de chave número 1, ela precisou de somente 1h12min para despachar uma das principais surpresas da competição, Gavrilova, 38.ª do ranking, e vencer pela terceira vez um confronto diante da australiana, em três partidas disputadas.

Apesar dos números, Kuznetsova chegou a ser um pouco ameaçada no primeiro set, quando teve o serviço quebrado em uma oportunidade, mas devolveu com três quebras e largou em vantagem. No segundo, no entanto, a russa passeou, aproveitou os três break points que teve e fechou sem maiores dificuldades.

Esta foi a 17.ª conquista de simples na carreira de Kuznetsova, que ainda tem outros 16 troféus nas duplas. Foi, também a segunda conquista em casa, em Moscou.

Com ela, Kuznetsova confirmou a passagem para Cingapura, onde estará no Grupo Branco, ao lado de Agnieszka Radwanska, Garbiñe Muguruza e Karolina Pliskova. No Grupo Vermelho, vão jogar: Angelique Kerber, Simona Halep, Madison Keys e Dominika Cibulkova.