Kuznetsova e Bartoli estreiam com vitória em Dubai Uma das cabeças de chave do Torneio de Dubai, a russa Svetlana Kuznetsova estreou com vitória nesta segunda-feira. Ela derrotou a espanhola Nuria Llagostera por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou à segunda rodada. Kuznetsova terá pela frente a vencedora do confronto entre sua compatriota Ekaterina Makarova e a búlgara Tsvetana Pironkova.