Kuznetsova e Stephens confirmam favoritismo na estreia em Auckland A russa Svetlana Kuznetsova avançou na sua partida de estreia na temporada 2016 do tênis. Nesta segunda-feira, a número 25 do mundo liderava o duelo com a Mona Barthel, 45ª colocada no ranking da WTA, por 6/2 e 1/1 quando a alemã abandonou o duelo, contundida.