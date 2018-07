Kuznetsova elimina favorita na sua estreia em Portugal

Campeã do US Open em 2004 e de Roland Garros em 2009, Kuznetsova assim se credenciou para enfrentar na segunda rodada a vencedora do confronto entre a sueca Sofia Arvidsson e uma tenista que virá no qualifying.

Mas, se Lepchenko não conseguiu avançar na condição de teórica favorita, a espanhola Carla Suarez Navarro, a romena Sorana Cirstea e a russa Elena Vesnina confirmaram favoritismo como respectivas quarta, quinta e sétima cabeças de chave em suas estreias nesta segunda-feira.

Navarro arrasou a neozelandesa Marina Erakovic por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/0, enquanto Cirstea sofreu um pouco para passar pela espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 6/1. Já Vesnina eliminou a portuguesa Maria João Koehler por 6/4 e 6/1.

Outras duas tenistas que foram à segunda rodada nesta segunda-feira em Portugal foram a japonesa Ayumi Morita e a belga Yanina Wickmayer. A primeira delas levou a melhor sobre a britânica Laura Robson por 6/2 e 7/5, enquanto a tenista da Bélgica superou Anna Tatishvili, da Geórgia, por 6/1 e 7/5.