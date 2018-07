Kuznetsova estreia com vitória no Torneio de Stuttgart A russa Svetlana Kuznetsova, número cinco do mundo, estreou com vitória no saibro do Torneio de Stuttgart nesta terça-feira. Atual campeã, ela derrotou a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.