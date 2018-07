Kuznetsova leva susto, mas avança em Roland Garros

Com fracos resultados no saibro neste ano, Kuznetsova, número seis do mundo, teve dificuldade para se impor no início do jogo e viu a rival abrir vantagem no placar e fechar o primeiro set.

A situação ficou mais complicada quando Petkovic faturou uma quebra de serviço na segunda parcial. A alemã manteve a vantagem no marcador até o final do set, quando teve quatro match points em seu saque. Kuznetsova, porém, mostrou grande poder de reação e salvou as oportunidades da adversária.

As chances perdidas desconcentraram Petkovic, que teve o saque quebrado e cedeu o empate no placar. A russa aproveitou a queda de rendimento da rival e logo abriu 4 a 1 no terceiro set, encaminhando a vitória. A alemã até esboçou uma reação, mas não teve forças para buscar o triunfo.

Na terceira rodada, Kuznetsova terá pela frente a compatriota Maria Kirilenko, que eliminou a austríaca Yvonne Meusburger nesta quarta com duplo 6/3.

Ainda pela segunda rodada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número três do mundo, superou a italiana Tathiana Garbin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Wozniacki enfrentará agora a romena Alexandra Dulgheru, que despachou a suíça Timea Bacsinszky por 6/4 e 6/2.

A surpresa do dia ficou com a argentina Gisela Dulko, eliminada de virada pela sul-africana Chanelle Scheepers, que saiu do qualifying, por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Scheepers se tornou a primeira tenista africana a alcançar a terceira rodada de um Grand Slam em sete anos.

Em confronto de italianas, Flavia Pennetta se saiu melhor e bateu Roberta Vinci por duplo 6/1. Penneta vai encarar agora a eslovena Polona Hercog, que despachou a checa Lucie Safarova.

A tenista local Aravane Rezai empolgou a torcida ao derrotar a alemã Angelique Kerber por 6/2, 2/6 e 6/3. Na terceira rodada, Rezai vai duelar com a russa Nadia Petrova. Ainda nesta quarta, a eslovaca Dominika Cibulkova eliminou a americana Varvara Lepchenko por 4/6, 6/2 e 6/0.