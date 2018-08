Kuznetsova salva 4 match points e fatura título em Washington

A russa Svetlana Kuznetsova faturou neste domingo o seu segundo título do Torneio de Washington, mas o primeiro no circuito da WTA em dois anos ao superar a croata Donna Vekic, a número 44 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/2, em 2 horas e 31 minutos.

+ Soares e Murray são campeões em Washington e faturam 2º título no ano

+ Fognini bate Del Potro e fatura seu primeiro título ATP em quadra dura

O triunfo, porém, não foi fácil de ser assegurado. E não só porque Kuznetsova precisou de uma virada, mas também pelos quatro match points de Vekic que a veterana russa, de 33 anos e hoje apenas a número 128 do mundo, precisou salvar no segundo set. Depois, porém, triunfou com facilidade na terceira parcial.

Dona de dois títulos de torneios do Grand Slam, Kuznetsova se tornou a tenista pior ranqueada a conquistar o título da competição em Washington, sendo que ela foi campeã pela primeira vez do torneio norte-americano em 2014. O triunfo deste domingo também colocou Kuznetsova em vantagem de 2 a 1 no confronto direto com Vekic.

CAMPEÃ DEBUTANTE

Aos 30 anos, a romena Mihaela Buzarnescu conquistou o primeiro título da sua carreira. Neste domingo, na decisão do Torneio de San José, nos Estados Unidos, a número 24 do mundo massacrou a grega Maia Sakkari, a 49ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.