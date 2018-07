Kuznetsova supera francesa na estreia no Torneio de Tianjin

A russa Svetlana Kuznetsova abriu com vitória a sua participação no Torneio de Tianjin. Cabeça de chave número 2 do evento chinês, a oitava colocada no ranking da WTA precisou de apenas 1 hora e 5 minutos para superar a francesa Pauline Parmentier (67ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

O duelo foi o segundo de Kuznetsova com Parmentier, a quem a russa havia superado na edição de 2009 de Wimbledon. E agora ela voltou a se dar melhor, num duelo em que disparou cinco aces. E os dois sets do duelo desta segunda-feira foram parecidos, com Kuznetsova conseguindo três quebras de serviço e perdendo o seu saque uma vez em ambas as parciais.

Classificada às oitavas de final, Kuznetsova agora terá pela frente a croata Donna Vekic, número 120 do mundo, que nesta segunda superou de virada a chinesa Zhang Kailin (108ª) por 3/6, 7/5 e 6/3.

A outra cabeça de chave que entrou em quadra nesta segunda-feira em Tianjin se deu mal. Foi a caso da casaque Yulia Putintseva, número 34 do mundo, que perdeu para a chinesa Wang Yafan (125ª) por 3/6, 6/3 e 6/4.

Em outros duelos realizados nesta segunda-feira, a checa Lucie Hradecka, a montenegrina Danka Kovinic e a taiwanesa Chang Kai-Chen triunfaram na estreia do Torneio de Tianjin.