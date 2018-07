Kuznetsova vai à semifinal em Moscou e segue na briga por vaga no Masters da WTA

Jogando em casa, a russa Svetlana Kuznetsova deu, nesta quinta-feira, mais um passo na disputa para se classificar ao Masters da WTA. Cabeça de chave número 1 do Torneio de Moscou e nona colocada no ranking mundial, ela avançou à semifinal ao vencer a húngara Timea Babos por 2 sets 1, com parciais de 7/5, 6/7 (2/7) e 7/2.

Na semifinal, ela vai jogar contra a ucraniana Elina Svitolina, 15.ª do ranking da WTA, que não teve trabalho para, também nesta quinta-feira, vencer a croata Ana Konjuh (58.ª) por 2 a 0, com duplo 6/1.

Kuznetsova precisa ser campeã em Moscou para se classificar ao Masters, torneio que começa no próximo domingo em Cingapura com as oito atletas que mais pontuaram na temporada. A russa tem 3.080 pontos, contra 3.455 da britânica Johanna Konta, e fica com a última vaga só se for campeã em Moscou. Ambas foram beneficiadas pela desistência de Serena Williams.

Na outra semifinal do torneio, Julia Goerges encara Daria Gavrilova. Ambas venceram tenistas russas nas quartas de final. A alemã, 64.º do mundo, fez 2 a 0 (7/5 e 6/1) em Daria Kasatkina (24.ª). Já a australiana, número 37, passou por Anastasia Pavlyuchenkova (23.ª) por 2 a 1 (7/5, 4/6 e 6/3).

WOZNIACKI ABANDONA - Em Luxemburgo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual número 22 do ranking mundial, abandonou o torneio local antes de enfrentar a romena Monica Niculescu pelas quartas de final, alegando problemas gastrointestinais.

Primeira cabeça de chave lá, a checa Petra Kvitova, 11.ª do mundo, passou fácil pela sueca Johanna Larsson (49.ª), por 2 a 0, com 6/2 e 6/0. Na semifinal, ela pega a norte-americana Lauren Davis (82.ª), que saiu do qualifying e, nesta quinta, ganhou da alemã Andrea Petkovic por 2 a 1.

Já a outra semifinal vai ter um duelo entre Niculescu (54.ª) e a holandesa Kiki Bertens (20.ª), que aplicou um pneu sobre a checa Denisa Allertova (97.ª) ao vencê-la por 2 a 0.