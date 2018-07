Kuznetsova vence de virada e elimina Serena Williams em Miami

A sequência de 20 vitórias de Serena Williams no Torneio de Miami chegou ao fim com uma derrota de virada. Neste segunda-feira, a número 1 do mundo foi eliminada nas oitavas de final ao perder para a russa Svetlana Kuznetsova, a 19ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/2.

Serena estava em busca do seu nono título em Miami, sendo o quarto consecutivo. Porém, após vencer um primeiro set que durou quase uma hora, a norte-americana sucumbiu diante de Kuznetsova. A russa alongou os pontos esperando que a número 1 do mundo errasse e teve êxito - Serena cometeu 55 erros não-forçados contra apenas 18 da sua adversária.

Apesar de seguir soberana no ranking da WTA, a derrota para Kuznetsova ampliou o jejum de títulos de Serena. A norte-americana foi campeã do Torneio de Cincinnati, em agosto de 2015, levantando o seu 69º troféu no circuito mundial do tênis, mas desde então não foi mais campeã. Além disso, desde 2000, a número 1 do mundo não caía no Torneio de Miami antes das quartas de final.

Com a vitória desta segunda-feira, Kuznetsova assegurou a sua terceira vitória em 11 jogos contra Serena, a quem não superava desde as quartas de final de Roland Garros. A sua próxima adversária em Miami vai sair do duelo entre a ucraniana Elina Svitolina e a também russa Ekaterina Makarova.

RADWANSKA TAMBÉM CAI

Número 2 do mundo e campeã em Miami em 2012, Agnieszka Radwasnka também foi eliminada nesta segunda-feira com uma derrota de virada. A polonesa caiu para a suíça Timea Bacsinszky, 20ª colocada no ranking, que triunfou por 2/6, 6/4 e 6/2.

Esta foi a segunda vitória de Bacsinszky em dois duelos com Radwanska. Nas quartas de final, a suíça vai encarar a romena Simona Halep, número 5 do mundo, que superou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Halep lidera o confronto direto com Bacsinszky por 2 a 0.