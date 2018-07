Kuznetsova vence e faz final com Wozniacki em Dubai A russa Svetlana Kuznetsova será a adversária da dinamarquesa Caroline Wozniacki na final do Torneio de Dubai. Neste sábado, a número 23 do mundo garantiu presença na decisão ao bater a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 24 minutos.