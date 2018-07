Kuznetsova derrota Pliskova e fica perto das semifnais do Masters da WTA

Última tenista a se classificar para o Masters da WTA, a russa Svetlana Kuznetsova agora está muito perto de avançar às semifinais do evento que está sendo realizado em Cingapura e reúne as oito melhores tenistas da temporada. Afinal, nesta quarta-feira, obteve a sua segunda vitória em dois jogos realizados no Grupo Branco.

Número 9 do mundo, Kuznetsova garantiu sua presença na competição apenas na última semana, quando venceu o Torneio de Moscou e aproveitou a desistência da norte-americana Serena Williams de jogar em Cingapura por estar lesionada para ficar com a última vaga no evento.

Kuznetsova já havia estreado no Grupo Branco com vitória sobre a polonesa Agnieszka Radwanska e agora repetiu a dose. Nesta quarta-feira, a russa derrotou a checa Karolina Pliskova, a quinta colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/6 (8/6), em 2 horas e 17 minutos.

Este foi o segundo jogo entre elas, sendo que agora Kuznetsova se vingou do revés nas quartas de final da edição deste ano do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Assim, agora soma duas vitórias no Grupo Branco e encerrará a sua participação na chave diante da espanhola Garbiñe Mugurza. Já Pliskova está com um triunfo e uma derrota. E sua próxima rival vai ser Radwanska.

Nesta quarta, Pliskova começou melhor o duelo e abriu 4/1 diante de Kuznetsova. A russa ainda esboçou uma reação ao vencer dois games seguidos, mas não conseguiu sustentar o seu saque na sequência e acabou sendo batida por 6/3. No segundo set, foi Kuznetsova que abriu confortáveis 4/1. E a russa não vacilou depois, empatando o duelo ao fechar a parcial em 6/2.

No set decisivo, então, as tenistas oscilaram bastante, tanto que cada uma conseguiu quatro quebras de serviço. Kuznetsova chegou a liderar por 4/1, mas permitiu que Pliskova reagisse. A checa sacou com o placar em 5/4 e 6/5 para fechar o duelo, mas perdeu o serviço em ambas oportunidades. Assim, a definição do jogo foi para o tie-break. Aí a russa se deu melhor e assegurou a segunda vitória em Cingapura.

Ainda nesta quarta-feira, Radwanska e Muguruza vão se enfrentar. E em caso de vitória da polonesa, Kuznetsova estará classificada antecipadamente às semifinais do Masters da WTA.