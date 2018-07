Kvitova arrasa britânica e avança no Torneio de Birmingham

A checa Petra Kvitova fez grande exibição nesta quarta-feira e mostrou força no Torneio de Birmingham, credenciando-se como a favorita para buscar o título na grama inglesa. Em apenas 1h02min, ela despachou a local Naomi Broady, 111ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Kvitova fechou o jogo sem ter seu saque ameaçado. Apesar das quatro duplas faltas que registrou, a dona de dois títulos em Wimbledon venceu 93% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Além disso, não teve dificuldade para faturar quatro quebras de saque, duas em cada parcial.

Nas quartas de final, a ex-número dois do mundo vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Shuai Zhang, que vão entrar em quadra somente na quinta. Assim, Kvitova só jogará novamente na sexta-feira, em busca da vaga na semifinal.

Na outra ponta da chave, outra tenista da República Checa continua fazendo vítimas. Após despachar a maior favorita ao título (a eslovaca Dominika Cibulkova), Lucie Safarova derrotou a japonesa Naomi Osaka por 6/2 e 6/4.

Sua próxima adversária será a australiana Daria Gavrilova, nona cabeça de chave, que avançou ao superar outra checa. Ela ganhou de Katerina Siniakova por 7/5, 2/6 e 6/4.

Ainda nesta quarta, a australiana Ashleigh Barty surpreendeu a checa Barbora Strycova, oitava cabeça de chave, por 6/3, 3/6 e 6/1. Nas quartas, Barty poderá cruzar com a ucraniana Elina Svitolina, segunda cabeça de chave do torneio britânico.