Kvitova arrasa Kuznetsova e fatura o bicampeonato em Madri

Campeã do Torneio de Madri em 2011, Petra Kvitova faturou o bicampeonato da competição ao arrasar a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, neste sábado, na surpreendente decisão entre as duas tenistas. Na última sexta, a checa foi à decisão ao eliminar ninguém menos do que a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, enquanto a jogadora da Rússia desbancou a sua compatriota Maria Sharapova, hoje terceira da listagem da WTA.

Esse foi o 16º título de Kvitova, hoje quarta tenista do mundo, que festejou o fato de que viveu uma das semanas mais importantes de sua carreira. "Foi uma semana incrível para mim, estou muito feliz por estar aqui pela segunda vez vencendo um título nesta linda quadra", ressaltou.

Já Kuznetsova, que no dia anterior surpreendeu Sharapova, então atual campeã em Madri, não estava em condições físicas ideais para lutar pelo título neste sábado, pois precisou ser atendida por um fisioterapeuta por duas vezes durante o confronto. Ela até se desculpou com os espectadores por não ter conseguido travar uma final competitiva com Kvitova, que liquidou o jogo em apenas uma hora e seis minutos.

"Sinto muito que o meu nível não foi muito alto, mas eu prometo voltar no próximo ano e jogar melhor", disse a russa após o fim do jogo, arrancando aplausos do público.

Os números da partida deste sábado evidenciam a superioridade de Kvitova, que não teve o seu saque ameaçado por nenhuma vez e ainda aproveitou quatro de 11 chances de quebrar o serviço da adversária para encaminhar o seu triunfo em sets diretos. Diante de uma rival combalida pelas dores, a checa ganhou nada menos do que 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, contra 54 de sua adversária na mesma condição.