Kvitova arrasa ucraniana e conquista título do Torneio de Zhuhai

Sem dar chances para "zebra", a checa Petra Kvitova arrasou a ucraniana Elina Svitolina neste domingo e se sagrou campeã do Torneio de Zhuhai, na China. A favorita levou a melhor na final pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h10min de confronto.

A competição chinesa reuniu as 12 melhores tenistas do ranking mundial deste ano dentre as que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana passada, em Cingapura.

E, dentre estas, Kvitova era a mais experiente, dona das maiores conquistas, como os dois títulos de Wimbledon que tem no currículo. Neste domingo, ela fez valer seus troféus com um triunfo quase incontestável na final.

Apostando no eficiente saque, no rápido piso de Zhuhai, a checa cravou cinco aces e registrou aproveitamento de 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Arriscou tanto no fundamento que acabou cometendo seis duplas faltas.

As falhas custaram duas quebras de saque, que não foram determinantes na partida. Svitolina, atual 14ª do ranking, não aproveitou os momentos mais favoráveis na decisão e sucumbiu diante de cinco quebras de serviço.

O triunfo dá alento a Kvitova, atual 13ª do mundo, nesta reta final da temporada. O 19º título na carreira ajuda a compensar no segundo semestre os fracos resultados do primeiro, num ano de muita oscilação e poucas conquistas. Antes da final deste domingo, sua temporada era marcada por apenas um título, em Wuhan, quando brilhou com triunfos importantes sobre rivais do Top 10, incluindo a número 1 Angelique Kerber.

Também foi finalista em Luxemburgo, no mês passado, mas teve que se contentar com o vice-campeonato. Sua melhor oportunidade em torneios de maior relevância foi os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela foi eliminada na semifinal pela porto-riquenha Monica Puig, que veio a ficar com a medalha de ouro.

Agora, a ex-número dois do mundo poderá selar a temporada com nova conquista, na Fed Cup, no próximo fim de semana. Em busca do quinto título da República Checa na competição entre países, Kvitova e suas compatriotas terão pela frente a França na cidade de Estrasburgo.