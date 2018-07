Kvitova avança e Radwanska perde no Torneio de Sydney

Petra Kvitova fez valer com tranquilidade a sua condição de segunda cabeça de chave do Torneio de Sydney, nesta terça-feira, em sua estreia na competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar na próxima semana. A tenista checa superou a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e assegurou classificação às quartas de final.

Kvitova já estreou direto na segunda rodada e terá como próxima adversária a a australiana Jarmila Gajdosova, que nesta segunda rodada derrotou a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4.

Essa foi a sétima vitória da atual quarta tenista do ranking mundial em sete jogos contra Shuai Peng, desta vez foi eliminada em uma hora e 24 minutos de partida. No primeiro set, a checa quebrou duas vezes o saque da chinesa e confirmou todos os seus serviços para fazer 6/1.

Na segunda parcial, a tenista oriental até chegou a quebrar o saque da rival por uma vez, mas a favorita voltou a converter dois break points para fazer o 7/5 que liquidou o duelo.

RADWANSKA CAI

Se Kvitova passou bem pela sua estreia, a polonesa Agnieszka Radwanska foi surpreendida já na segunda rodada do Torneio de Sydney nesta terça. Terceira cabeça de chave, ela acabou superada pela espanhola Garbine Muguruza, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/6 (7/4) e 6/2.

Arrasada pela rival nos dois confrontos anteriores entre as duas, sendo o último delas no Aberto da Austrália do ano passado, Muguruza desta vez disparou 11 aces e ganhou 81% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque para surpreender Radwanska após duas horas e 10 minutos de partida.

Com o triunfo, a espanhola se credenciou para enfrentar nas quartas de final a vencedora da partida entre a alemã Angelique Kerber e a russa Daria Gavrilova.

Outra espanhola que avançou às quartas de final nesta terça foi Carla Suárez Navarro, que passou pela russa Ekaterina Makarova, sexta cabeça de chave, também de virada, com 4/6, 6/1 e 6/4. A sua próxima adversária será a checa Karolina Pliskova, que aplicou uma "bicicleta" (duplo 6/0) sobre a norte-americana Nicole Gibbs na segunda rodada.

Já o outro duelo das quartas de final definido nesta terça será entre a búlgara Tsvetana Pironkova e a checa Barbora Zahlavova Strycova. A primeira delas contou com a desistência da norte-americana Madison Keys quando vencia o segundo set por 4/1, após perder o primeiro por 6/4. Já a Strycova passou pela veterana australiana Samantha Stosur por 7/6 (7/1) e 6/2.

HOBART

O Torneio de Hobart, na Austrália, também definiu nesta terça-feira três classificadas às quartas de final desta outra competição preparatória para o primeiro Grand Slam do ano. Uma delas foi a italiana Roberta Vinci, nona cabeça de chave, que bateu a alemã Annika Beck por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3 e 6/3, e terá como próxima adversária a britânica Heather Watson, que neste dia de duelos surpreendeu a norte-americana Sloane Stephens, quinta pré-classificada, por 6/3 e 6/1.