Kvitova bate Radwanska e encara Wozniacki no Torneio de Dubai

DUBAI - Em duelo de favoritas, a checa Petra Kvitova desbancou nesta quinta-feira a polonesa Agnieszka Radwanska, atual número quatro do mundo, e avançou à semifinal do Torneio de Dubai. A 8ª colocada do ranking levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Com a vitória, Kvitova se credenciou para mais um duelo de cabeças de chave na semifinal. Sua adversária será a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo. A atual 10ª do ranking passou pela francesa Marion Bartoli em jogo de três sets nesta quinta.

A outra semifinal terá duas italianas: Sara Errani e Roberta Vinci, que são parcerias nos torneios de duplas. Quinta cabeça de chave, Errani avançou na competição após levar um "pneu" da russa Nadia Petrova no segundo set. Ela acabou levando a melhor na última parcial e fechou o jogo por 6/4, 0/6 e 6/3.

Roberta Vinci, por sua vez, foi a grande surpresa das quartas de final ao superar a australiana Samantha Stosur, sétima cabeça de chave, por 6/2 e 6/4.

Um dos principais deste início de ano, o Torneio de Dubai perdeu as duas principais tenistas favoritas ao título antes mesmo de entrarem em quadra. Por motivos de lesão, a norte-americana Serena Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka nem chegaram a entrar em quadra nos Emirados Árabes Unidos.