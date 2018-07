Kvitova bate Rybarikova e fatura título em New Haven

Principal surpresa da competição, a eslovaca Magdalena Rybarikova viu o sonho de conquistar o título no Torneio de New Haven cair por terra neste sábado. Na decisão, ela sucumbiu diante da checa Petra Kvitova, cabeça de chave número 2, que confirmou seu favoritismo sem maiores dificuldades e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo.

Esta é a 13.ª conquista da carreira de Kvitova no circuito da WTA, sendo a segunda em 2014. A número 4 do ranking vive ótima fase e na atual temporada já havia faturado o título de Wimbledon. Ela já havia sido campeã em New Haven em 2012 e chegou na final no ano passado.

Prova do bom momento de Kvitova foi a campanha dela no torneio. A checa venceu suas quatro partidas sem perder sequer um set. Na decisão, precisou superar Rybarikova, que também vinha embalada depois de ter eliminado a cabeça de chave número 1, Simona Halep, logo na segunda rodada.

Kvitova quebrou o serviço de Rybarikova no sexto game de cada set e não teve dificuldade para arrancar para a vitória. A tenista eslovaca em diversas oportunidades levou a mão à perna direita, aparentando sentir algum problema físico, mas não chamou o médico em nenhum momento.